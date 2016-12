foto Ap/Lapresse

14:03

- "L'importante è che stia bene, ma sono orgoglioso di lui". Così Luciano Cristinelli, padre del maresciallo dei carabinieri Dario, rimasto ferito in Afghanistan, parla del figlio dopo la notizia dell'attentato in cui ha perso la vita il carabiniere scelto Manuele Braj. Dario Cristinelli vive a Pisa con la moglie Martina ed è padre di un bimbo di 3 anni. La coppia è in attesa del secondo figlio.