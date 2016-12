foto Ap/Lapresse

- A Bruxelles non interessa capire e risolvere la situazione di grave crisi in atto in Siria. L'atto d'accusa arriva dal portavoce del ministero degli Esteri di Damasco, Jihad Makdissi, che definisce quello dell'Unione europea "un ruolo negativo, altrimenti avrebbe trovato una medicina migliore" per aiutare il Paese.