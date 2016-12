foto LaPresse

10:59

- Il ministro degli Esteri Giulio Terzi ha commentato la notizia della morte di un carabiniere avvenuta in Afghanistan a seguito di un'esplosione in un campo di addestramento. "E' una notizia tristissima - ha detto Terzi -: abbiamo perso un giovane valoroso italiano impegnato a costruire un futuro più sicuro per i nostri figli. Il mio cordoglio più profondo - ha aggiunto - ai familiari e ai due militari rimasti feriti in questo vile attentato".