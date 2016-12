foto Ansa

09:51

- Dopo la proclamazione a presidente dell'Egitto, Mohammed Morsi dà il via alle alle consultazioni per la formazione della sua squadra, con tanto di nomina di vice presidenti, e per la composizione del nuovo governo. Secondo quanto svelato da alcune fonti della Fratellanza, ci sarebbero stati contatti con l'ex premio Nobel per la Pace Mohammed El Baradei per un incarico di rilievo, anche come primo ministro.