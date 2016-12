foto Ap/Lapresse Correlati Gitto, Morsi presidente 08:34 - All'indomani dei risultati delle elezioni in Egitto, si profilano nuovi equilibri sullo scacchiere internazionale. Il neo eletto presidente egiziano Mohamad Morsi, esponente del movimento islamico dei Fratelli musulmani, ha detto in un'intervista all'agenzia iraniana Fars di voler estendere i legami con Teheran per creare un "equilibrio" strategico nella regione. - All'indomani dei risultati delle elezioni in Egitto, si profilano nuovi equilibri sullo scacchiere internazionale. Il neo eletto presidente egiziano Mohamad Morsi, esponente del movimento islamico dei Fratelli musulmani, ha detto in un'intervista all'agenzia iraniana Fars di voler estendere i legami con Teheran per creare un "equilibrio" strategico nella regione.

"E' necessario tornare alla normalizzazione dei rapporti con Teheran per rafforzarli in modo da creare un equilibrio a livello regionale", prosegue Morsi.



"Una normalizzazione dei rapporti tra Iran ed Egitto è nell'interesse dei suoi popoli - ha aggiunto - sono certo che rafforzando i rapporti politici ed economici tra i due paesi si verrebbe a creare un maggior equilibrio strategico nella regione".



Nel suo discorso televisivo, Morsi ha però soprattutto rivolto un tributo a coloro che sono stati uccisi durante la rivoluzione del 25 gennaio contro il regime di Mubarak. Senza il "sangue dei martiri", ha detto, non sarebbe stato eletto. "La rivoluzione va avanti, fino a quando tutti gli obiettivi della rivoluzione saranno raggiunti e insieme proseguiremo questa marcia. Le persone hanno pazientato abbastanza", ha detto Morsi.



"Chiedo a voi, grande popolo dell'Egitto, di rafforzare la nostra unità nazionale - ha proseguito il neo presidente - Oggi io sono il presidente di tutti gli egiziani, chiunque siano". Dopo l'elezione, Morsi si è dimesso dalla sua carica all'interno dei Fratelli Musulmani e quale presidente del Partito di Libertà e Giustizia.