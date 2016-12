foto Ansa

- Un giovane indiano di 17 anni, caduto domenica in un pozzo profondo una decina di metri nello stato occidentale del West Bengala, è stato raggiunto dai soccorritori che lo hanno trovato però già morto. Questo incidente è avvenuto poche ore dopo la drammatica conclusione della vicenda della piccola Mahi, scivolata in un pozzo mercoledì a Manesar, a sud di New Delhi, e che domenica è stata riportata senza vita in superficie.