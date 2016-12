foto Ap/Lapresse

06:42

- La polizia indiana ha arrestato all'aeroporto di New Delhi Abu Hamza, cittadino di nazionalità indiana che si sospetta abbia avuto un ruolo chiave nell'operazione terroristica del 26 novembre 2008 a Mumbai, che causò oltre 170 morti. Lo scrive l'agenzia di stampa indiana Pti. Secondo le prime informazioni Hamza si sarebbe recato più volte in Pakistan per addestrare i militanti che poi avrebbero realizzato lo spettacolare attacco a Mumbai.