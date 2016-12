foto LaPresse

20:21

- Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, commenta il cambio ai vertici in Egitto. "Felicitazioni Presidente Morsi e a egiziani per prova di democrazia. Passo avanti per consolidare istituzioni e rafforzare amicizia con Roma", sono le parole di Terzi su Twitter il a proposito del risultato delle elezioni nel Paese nordafricano.