foto Ap/Lapresse

20:02

- Il segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, ha sanzionato come "impudente e inaccettabile" l'abbattimento di un jet da combattimento turco. Il capo della diplomazia statunitense ha anche promesso di lavorare con Ankara per dare una risposta adeguata. "E' l'ennesima prova - ha aggiunto in una dichiarazione scritta - dell'insensibile disprezzo da parte delle autorità siriane per il diritto internazionale, la vita umana, la pace e la sicurezza".