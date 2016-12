foto Tgcom24

- "Si tratta di un'ulteriore gravissima e inaccettabile azione da parte del regime di Assad". Così il ministro degli Esteri Giulio Terzi commenta l'abbattimento da parte della contraerea siriana di un caccia turco, "in volo inoffensivo", in spazio internazionale. Dopo aver espresso "forte indignazione e condanna", Terzi ha sottolineato che l'Italia prenderà parte attiva alla riunione di consultazione Nato chiesta dalla Turchia e in programma martedì.