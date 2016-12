foto Ap/Lapresse

16:07

- La nuova visita della Troika in Grecia potrebbe cominciare già da domani e non all'inizio del mese di luglio come indicato da alcuni media ellenici. Lo annuncia il portavoce di Olli Rehn, commissario Ue agli Affari economici e monetari: "La missione comincerà il più presto possibile. Non so se i membri della Troika si metteranno in viaggio già domani, ma in ogni caso la missione comincerà la settimana prossima".