Aereo abbattuto da Siria, Turchia: "Atto ostile" Damasco chiede una riunione della Nato

foto Ansa 11:51 - Il governo di Ankara ha chiesto la convocazione di una riunione della Nato a seguito dell'abbattimento di un proprio caccia da parte della contraerea siriana. L'aereo turco è stato colpito mentre si trovava in spazio aereo internazionale. "Era disarmato e non svolgeva alcuna missione segreta‚ non celava la propria identità e non ha ricevuto preavviso", ha spiegato il ministro degli Esteri turco, Ahmet Davutoglu. - Il governo di Ankara ha chiesto la convocazione di una riunione della Nato a seguito dell'abbattimento di un proprio caccia da parte della contraerea siriana. L'aereo turco è stato colpito mentre si trovava in spazio aereo internazionale. "Era disarmato e non svolgeva alcuna missione segreta‚ non celava la propria identità e non ha ricevuto preavviso", ha spiegato il ministro degli Esteri turco, Ahmet Davutoglu.

Ministero turco: "Atto ostile"

Il portavoce del ministero degli Esteri turco, Selcuk Unal, ha parole ancor più dure: l'abbattimento del nostro jet militare da parte della Siria è un "atto ostile", dichiara Unal alla Cnn.



La Clinton: "Azione spudorata e inaccettabile"

Il segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, ha sanzionato come "spudorato e inaccettabile" l'abbattimento del jet da combattimento turco. Il capo della diplomazia statunitense ha anche promesso di lavorare con Ankara per dare una risposta adeguata. "E' l'ennesima prova - ha aggiunto in una dichiarazione scritta - dell'insensibile disprezzo da parte delle autorità siriane per il diritto internazionale, la vita umana, la pace e la sicurezza".



Gb: "Episodio scandaloso"

"Scandaloso": così ha definito l'abbattimento da parte della contraerea siriana di un caccia turco il ministro degli Esteri britannico, William Hague, secondo cui Londra è pronta a sostenere una "azione energica" nei confronti della Siria al Consiglio di siciurezza dell'Onu.



"Sono profondamente preoccupato dalle azioni del regime siriano" e l'abbattimento del Phantom turco sottolinea quanto Damasco "si sia spinta oltre il limite dell'accettabile", ha detto il titolare del Foreign Office.



Lunedì se ne parla alla Ue, martedì alla Nato

Gli sviluppi della vicenda dell'aereo turco abbattuto dalla Siria saranno uno dei temi affrontati domani a Lussemburgo dai ministri degli Esteri dell'Ue e martedì ne parlerà la Nato a Bruxelles.



Secondo la portavoce della Nato a Bruxelles, Oana Lungescu, la Turchia "ha chiesto consultazioni in base all'articolo 4 del Trattato di Washington. In base all'articolo 4 ciascuno degli alleati può chiedere consultazioni quando ha l'impressione che la sua integrità territoriale, la sua indipendenza politica o la sua sicurezza venga minacciata".



L'argomento verrà invece affrontato domani dall'Ue, stando a quanto riferito da una fonte del ministero spagnolo degli Esteri.



Siria: "Uccisi terroristi al confine con la Turchia"

Un gruppo di "terroristi" è stato intercettato mentre tentava di infiltrarsi dalla Turchia, a Latakia. "Alcuni di loro sono stati uccisi, altri feriti e altri ancora sono fuggiti", afferma l'agenzia di Stato siriana Sana, senza fornire ulteriorI dettagli.



"Ci siamo difesi"

Iil portavoce del ministero degli Esteri di Damasco afferma che la Siria ha "esercitato il proprio diritto alla difesa della sua sovranità". In un'intervista al quotidiano al-Watan aggiunge che l'offensiva contro il jet è stata "un incidente e non una aggressione". Damasco ribadisce poi che il velivolo è stato colpito mentre "volava nello spazio aereo siriano".



Terzi: "Inaccettabile azione Assad"

"Si tratta di un'ulteriore gravissima e inaccettabile azione da parte del regime di Assad". Lo ha detto il ministro degli Esteri Giulio Terzi, che esprime "forte indignazione e condanna per l'abbattimento" sul Mediterraneo di un aereo dell'aviazione militare turca, "in volo inoffensivo", da parte della contraerea siriana.