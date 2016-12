foto Ap/Lapresse

10:24

- Il neo premier greco Antonis Samaras, operato all'occhio nei giorni scorsi, non parteciperà al Vertice Ue di Bruxelles in calendario il 28 e 29 giugno. Lo ha detto un portavoce governativo oggi ad Atene. Per lo stesso motivo la troika che avrebbe dovuto tornare ad Atene per analizzare le misure di austerity ha deciso di posticipare la missione. Proprio al Vertice Samaras avrebbe dovuto chiedere la proroga per il suo Paese.