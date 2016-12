India, è morta la bimba caduta nel pozzo

11:30

- Non ce l'ha fatta la piccola Mahi, la bimba indiana di 5 anni rimasta per 83 ore in un pozzo di 25 metri. I soccorritori hanno scavato un tunnel sotterraneo per raggiungerla ma tutto è stato inutile. E' successo a Manesar, vicino a New Delhi. La piccola è stata portata immediatamente in ospedale dove però è giunta già senza vita.