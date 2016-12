foto Ap/Lapresse

- Il Brasile ha richiamato il proprio ambasciatore in Paraguay per consultazioni in merito alla destituzione dell'ex presidente Fernando Lugo. Il ministero degli Esteri brasiliano ha annunciato la decisione in un comunicato, aggiungendo che la democrazia è essenziale all'integrazione regionale. Il Brasile è il primo partner commerciale Pel paraguay e la maggiore economia latino-americana.