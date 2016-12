foto Usgs

05:47

- Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato al largo delle coste dell'Estremo Oriente della Russia. Lo hanno riferito gli esperti americani dell'Usgs. Il sisma ha avuto epicentro a 267 km a sud-sud-ovest di Il'pyrskiy, nel nord dell'Oceano Pacifico. Per il momento non è stato diramato nessun allarme tsunami come nemmeno sono stati segnalati danni a cose o persone.