foto Da video Correlati Argentina, video incastra vescovo 14:24 - Dopo lo scalpore suscitato dalla diffusione delle sue foto in atteggiamento "affettuoso" con una donna su una spiaggia, il vescovo Fernando Maria Bargallo, titolare della diocesi di Merlo-Moreno, periferia di Buenos Aires, ha ammesso di avere una relazione sentimentale con lei. Ha presentato le dimissioni alla Nunziatura Apostolica e il Papa le ha accettate. In un primo tempo, monsignor Bargallò aveva assicurato che si trattava di "un'amica d'infanzia".

Monsignor Bargallo era presidente della Caritas dell'America Latina. Al suo posto Benedetto XVI ha chiamato come amministratore apostolico della diocesi monsignor Alcides Jorge Pedro Casaretto, vescovo emerito della diocesi di San Isidro, 76 anni.



Lo scorso 23 giugno Bargallo era stato incastrato da alcuni scatti trasmessi da una televisione argentina. Nelle immagini si vedeva il religioso in atteggiamento affettuoso con una donna su una spiaggia messicana. In un primo tempo, monsignor Bargallo aveva assicurato allo stesso canale tv che aveva diffuso le foto che si trattava solo di "un'amica d'infanzia".



Il giorno dopo però un giornale ha pubblicato un articolo con tutti i dettagli del tour sentimentale del vescovo assieme alla donna nel gennaio del 2011 - partenza con aerei diversi, con scalo iniziale a Miami e poi scorribanda in varie spiagge alla moda messicane - e rivelando anche l'identità dell'amante: Maria de las Victoria Martinez Bo, un'imprenditrice gastronomica.