- Non si ferma il bagno di sangue che sta sconvolgendo da mesi la Siria. Sono almeno 40 le vittime delle violenze di oggi, la maggioranza delle quali uccise negli scontri e nei bombardamenti delle forze fedeli al presidente Bashar al-Assad in alcune località in mano ai ribelli. Tra le vittime anche una decina di soldati che avevano provato a disertare nella provincia di Damasco, secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani.