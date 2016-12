foto Dal Web

12:02

- Sono circa ottomila i manifestanti che, sfidando un caldo torrido, sono in piazza Tahrir per un sit permanente per chiedere che venga reso noto l'esito del voto per le elezioni presidenziali, al momento più volte dato per imminente, ma sempre rimandato. Molti manifestanti hanno passato la notte in tende improvvisate allestite nell'aiuola centrale della mega piazza simbolo della rivoluzione egiziana.