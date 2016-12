foto Ap/Lapresse

- I gruppi armati siriani anti-Assad a Homs hanno ricevuto missili israeliani di ultima generazione utili "contro i carri armati T-72" in dotazione all'esercito siriano: lo rivelano fonti bene informate in Siria. Intanto sale la tensione tra il regime di Damasco e la Turchia dopo l'abbattimento di un aereo di Ankara. I piloti del velivolo non sono ancora stati trovati.