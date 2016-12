Usa, senza seni per il cancro vince battaglia per nuotare in piscina in topless

foto Reuters 08:14 - Ha vinto la sua battaglia. La seconda. Dopo aver sconfitto il cancro la 47enne Jodi Jaecks ha battuto anche la burocrazia che non le permetteva di nuotare in piscina usando solo la parte bassa del costume. Jodi ha infatti perso i suoi seni per una doppia mastectomia e il medico le aveva suggerito di non usare costumi interi. La piscina di Seattle dove lei svolgeva attività le aveva impedito ciò. Ma alla fine, dopo un contenzioso municipale, ha vinto. - Ha vinto la sua battaglia. La seconda. Dopo aver sconfitto il cancro la 47enne Jodi Jaecks ha battuto anche la burocrazia che non le permetteva di nuotare in piscina usando solo la parte bassa del costume. Jodi ha infatti perso i suoi seni per una doppia mastectomia e il medico le aveva suggerito di non usare costumi interi. La piscina di Seattle dove lei svolgeva attività le aveva impedito ciò. Ma alla fine, dopo un contenzioso municipale, ha vinto.

Dopo il tumore Jodi aveva scelto di non farsi ricostruire il seno, ma la donna, amante del nuoto, non riusciva a trovare costumi da bagno confortevoli, a causa delle cicatrici dell'intervento. Poiché non aveva più nulla da coprire, ha chiesto di poter entrare nella piscina comunale in topless.



Niente da fare, il dipartimento Park and Recreation di Seattle l'ha obbligata a recarsi a nuotare con un "abbigliamento adatto", come prevede la politica municipale. Jaecks però non si è arresa e dopo una vera e propria battaglia contro la sua città ha avuto la meglio. I funzionari di Seattle le hanno dato ragione e Jodi potrà entrare in piscina con solo il pezzo inferiore del costume.



"Ora una legge per tutte"

"Non sono un tipo esibizionista, non è la mia personalità, e di certo non volevo essere provocatoria, nè inopportuna. la mia è una battaglia politica", ha detto la donna. Jodi infatti ha ricevuto un permesso speciale, ma a lei non basta. Vuole una legge che protegga tutte le donne costrette a perdere il seno.