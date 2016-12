Condannato per pedofilia ex allenatore di football: ora rischia centinaia d'anni di cella

foto Ap/Lapresse 07:03 - L'ex assistente allenatore di football americano della Pennsylvania State University, Jerry Sandusky, è stato riconosciuto colpevole da una giuria di 45 casi di abusi sessuali su minori, sui 48 che gli venivano contestati. Il caso ha sconvolto gli Stati Uniti anche per il tentativo di insabbiamento portato avanti dal coach Joe Paterno, un mito del football studentesco. Ora Sandusky rischia una condanna a centinaia di anni. - L'ex assistente allenatore di football americano della Pennsylvania State University, Jerry Sandusky, è stato riconosciuto colpevole da una giuria di 45 casi di abusi sessuali su minori, sui 48 che gli venivano contestati. Il caso ha sconvolto gli Stati Uniti anche per il tentativo di insabbiamento portato avanti dal coach Joe Paterno, un mito del football studentesco. Ora Sandusky rischia una condanna a centinaia di anni.

Sandusky, 68 anni, è stato scortato fuori dal tribunale di Bellefonte in manette. La condanna sarà fissata in un secondo tempo. L'imputato rischia una pena di centinaia di anni di prigione. La decisione è arrivata dopo 21 ore di camera di consiglio da parte di una giuria di 7 donne e 5 uomini. L'ex allenatore era entrato in udienza tenendosi per mano con la moglie. All'esterno del tribunale della contea si era raccolta una folla, che ha applaudito la sentenza.



Adescava i ragazzini con problemi familiari

Sandusky era l'assistente di Joe Paterno, il mitico allenatore di football americano della Pennsylvania State University. Paterno era il coach che aveva vinto più di tutti nel suo sport, adorato da atleti e tifosi: l'uomo che aveva trasformato l'Università in una potenza sportiva, allevando generazioni di campioni.



Sanduski era il suo braccio destro. Secondo l'accusa, il vice-allenatore avrebbe fondato un'associazione di assistenza per ragazzi con problemi, Second Mile, che avrebbe usato per procurarsi ragazzini. L'atto di imputazione riguardava 48 casi di presunti abusi sessuali su una decina di minori nell'arco di 15 anni. Durante il processo era emerso che il vice-coach era perennemente insieme a qualcuno di questi ragazzini. Otto delle vittime (oramai adulte) avevano testimoniato, raccontando di ripetuti assalti sessuali subiti nel campus e a casa di dell'allenatore.



Il tentato insabbiamento di Paterno

L'arresto di Sanduski alla fine dell'anno scorso aveva sconvolto la Penn University. Paterno e il presidente dell'Università Graham B. Spanier erano stati licenziati con l'accusa di aver saputo degli abusi del vice-coach e di averli coperti. La cacciata di Paterno (85enne e malato di cancro) aveva suscitato la rabbia degli studenti, che avevano manifestato per strada, finendo per scontrarsi con la polizia. L'anziano allenatore era morto due mesi dopo il licenziamento.