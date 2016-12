foto Ap/Lapresse

01:51

- Federico Franco, fino ad oggi vicepresidente del Paraguay, è il nuovo capo dello Stato del Paese sudamericano. Franco, 49 anni, ha giurato nella notte ad Asuncion poche ore dopo l'approvazione dell'impeachment di Fernando Lugo, un ex vescovo di sinistra di 61 anni, che ha accettato di lasciare il potere. Lugo era stato accusato di "inettitudine e mancanza di decoro", in particolare per le sue responsabilità nell'aumento della violenza nel Paese.