foto Ap/Lapresse

01:06

- La First Lady americana Michelle Obama guiderà la delegazione statunitense nel corso della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Londra. "Gli atleti olimpici e paralimpici sono dei veri e propri eroi americani moderni e rappresentano un modello per tutti noi, soprattutto per i più giovani", afferma la moglie del presidente Usa in un comunicato. Insieme a lei, il 27 luglio, ci saranno tanti ex campioni olimpici statunitensi.