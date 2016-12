La Turchia:"Nostro aereo abbattuto dalla Siria"

foto Ap/Lapresse 00:09 - Un portavoce del premier turco Tayyip Erdogan non esita ad accusare Damasco a proposito dell'aereo militare turco caduto sul Mediterraneo. "E' chiaro che la Siria lo ha abbattuto" ha reso noto il funzionario governativo, precisando che "una volta chiariti i dettagli di quanto accaduto saranno prese tutte le misure necessarie". Le autorità fanno sapere anche che proseguono le ricerche dei due piloti. - Un portavoce del premier turco Tayyip Erdogan non esita ad accusare Damasco a proposito dell'aereo militare turco caduto sul Mediterraneo. "E' chiaro che la Siria lo ha abbattuto" ha reso noto il funzionario governativo, precisando che "una volta chiariti i dettagli di quanto accaduto saranno prese tutte le misure necessarie". Le autorità fanno sapere anche che proseguono le ricerche dei due piloti.

"Dopo avere valutato i dati raccolti e le informazioni ottenute da tutte le istituzioni a riguardo e nell'ambito delle operazioni di ricerca e di salvataggio, abbiamo capito che il nostro aereo è stato abbattuto dalla Siria", precisa una nota dell'ufficio del premier Erdogan a conclusione di una riunione di emergenza, di due ore a Ankara, con membri dell'esecutivo e militari.



Intanto, fonti militari siriane fanno sapere di aver colpito il jet da combattimento turco perché sorvolava le loro acque territoriali.



Il jet militare turco con due piloti a bordo è precipitato in mattinata nell'Est del mar Mediterraneo, in acque siriane. Secondo quanto riferito dall'emittente libanese Manar tv, controllata da Hezbollah, sarebbe stato attaccato dai soldati di Damasco. Tuttavia, col passare delle ore, si sono succedute notizie contraddittorie. Dapprima, il premier turco Erdogan non aveva confermato l'abbattimento da parte siriana. Poi aveva parlato di una responsabilità delle forze militari siriane affermando che Damasco aveva già presentato scuse formali. In un primo momento si era diffusa la notizia che i due piloti fossero vivi, ma ora il governo turco afferma che i due militari non sono ancora stati trovati e che le loro ricerche continuano.