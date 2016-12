Rissa Chris Brown Vs Drake, ci rimette Parker

- Tony Parker ha una cornea lacerata e vuole essere risarcito. Tutto è accaduto venerdì notte. Al W.i.p., un locale di New York molto in voga tra le star, scoppia un litigio tra il rapper Chris Brown e Drake, altro signore dell'hip hop. Durante la rissa, tra pugni e calci, volano bottiglie dappertutto. Colpito all'occhio dalle schegge di vetro il cestista francese, che ignaro sorseggiava tranquillo il suo drink.

Motivo di discussione sembrerebbe essere stato un apprezzamento poco elegante di Drake sulla cantante Rihanna, con la quale ha avuto una breve relazione ed ex ragazza storica di Chris Brown.

Chris Brown non avrebbe apprezzato e con il suo entourage avrebbe attaccato il rivale con il quale da sempre non corre buon sangue.

Tony Parker, star del basket, era nel locale per passare la serata ed è stato ferito dai cocci delle bottiglie che volavano nella discoteca. Il cestista racconta cosa e successo e rassicura i fan: "Ero lì con un gruppo di amici quando è scoppiata la rissa: hanno iniziato a lanciare bottiglie e una mi ha colpito in pieno. Mi hanno dato una prognosi di 7 giorni, ma sono stato fortunato: la ferita non mi impedirà di partecipare alle Olimpiadi".

Intanto però è scattata la denuncia. Parker ha chiesto un risarcimento record di 20 milioni di dollari ai proprietari del W.i.p. L'accusa da parte degli avvocati del cestista, ex marito della Desperate Housewives Eva Longoria, è: "di aver fatto entrare i due gruppi, pur sapendo che c'erano tensioni tra Brown e Drake".

Nella rissa sarebbero state ferite anche altre otto persone tra le quali lo stesso Chris Brown, che su Twitter ha pubblicato una foto, subito rimossa a causa di commenti poco carini, con un taglio sul mento. Ma è la guardia del corpo del rapper ad aver subito la ferita più grave: un profondo taglio sulla testa.

Il club per il momento è stato sigillato a tempo indeterminato e la polizia indaga sulle responsabilità dei litiganti e le possibili generiche violazioni della legge da parte dei gestori.