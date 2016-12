foto Ap/Lapresse

19:37

- Esplode di nuovo la violenza in Siria, a pochi chilometri da Damasco. I ribelli hanno attaccato Qudsaya, un sobborgo a 10 chilometri a nord della città, prendendo di mura un quartiere dell'abitato. Gli scontri si sono prolungati per ore e le vittime che si contano fino ad ora sono "parecchie", come è stato riferito da fonti del luogo, secondo le quali "è stato un inferno".