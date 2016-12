foto Ap/Lapresse Correlati Torna la protesta in piazza Tahrir

In migliaia in piazza Tahrir 19:06 - La Giunta militare egiziana ha annunciato, riferendosi alle ultime proteste in piazza Tahrir, il "pugno duro" nei confronti di chiunque andrà contro l'interesse pubblico. Il Consiglio supremo delle forze armate, in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato, ha anche criticato i due candidati alle presidenziali per aver annunciato prematuramente la loro vittoria, "creando divisioni politiche e confusione".

Migliaia in piazza Tharir

Migliaia di manifestanti sono affluiti in piazza Tahrir al Cairo per partecipare al "venerdì del ritorno alla legittimità" e per protestare contro la riforma costituzionale varata la scorsa settimana dal Consiglio militare. I manifestanti, in gran parte Fratelli musulmani e salafiti, scandiscono "Morsi presidente" sostenendo la vittoria alle presidenziali del candidato della Fratellanza.



Morsi: "Subito risultato voto, non si alterino risultati"

Il candidato alle presidenziali dei Fratelli Musulmani, Mohamed Morsi, ha annunciato che i suoi sostenitori continueranno a protestare contro le modifiche costituzionali imposte dai militari e ha messo in guardia dal manipolare i risultati del voto, di cui ha chiesto l'immediata diffusione.



In una conferenza stampa Morsi ha replicato all'annuncio della giunta, che ha promesso il pugno duro contro i disordini e confermato gli emendamenti costituzionali che le attribuiscono il potere legislativo. Il candidato islamico ha precisato di non avere problemi con il Consiglio Supremo delle Forze Armate, il cui operato è "patriottico". L'esponente dei Fratelli musulmano ha però detto di non essere d'accordo con le loro recenti decisioni.