foto Dal Web 14:05 - Berlino sceglie di non replicare al pesante paragone proposto dal settimanale britannico di sinistra "New Statesman", che ha definito Angela Merkel "il leader tedesco più pericoloso dopo Adolf Hitler". "Non reagiamo in alcun modo", ha detto il portavoce del governo Georg Streiter, rispondendo a un giornalista tedesco.

Angela Merkel, il leader più pericoloso dopo Adolf Hitler

Secondo la rivista britannica, che ha dedicato la copertina alla cancelliera ritraendola nei panni di Terminator, "l'ossessione" per l'austerità della Merkel sta sterminando la crescita e sta spingendo l'Europa e il mondo verso una "nuova depressione". "Se si vuole salvare la prosperità dell'Europa, non c'è alternativa alle politiche rivolte alla crescita", analizza il settimanale nell'editoriale non firmato, quello che nella tradizione del giornalismo britannico esprime la linea del giornale. "E' ora che la signora Merkel agisca di conseguenza".



"L'insistenza della Merkel nell'auto-flagellazione, l'opposizione a ogni forma di stimolo dell'economia o di alleggerimento monetario da parte della Bce ha spinto Paesi depressi come la Grecia ancora più a fondo", scrive Mehdi Hasan, responsabile del desk politico del News Statesman. "L'annuncio recente che la Merkel sarebbe ora disposta a permettere l'acquisto di titoli di stato delle nazioni indebitate da parte delle istituzioni dell'eurozona è un passo troppo piccolo che viene troppo tardi". "Il cancelliere tedesco - conclude Hasan - nega la realtà, vittima del suo 'austerity ueber alles', e così facendo sta distruggendo il progetto europeo, sta impoverendo i Paesi vicini e sta rischiando una nuova depressione globale. Deve essere fermata".