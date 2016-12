foto Ap/Lapresse

13:22

- L'avvocato difensore di Anders Behring Breivik, l'autore del massacro di Oslo e Utoya del luglio 2011, ha chiesto alla corte un'assoluzione piena o una pena carceraria mite per il suo assistito. Il legale, Geir Lippestad, ha però messo in chiaro che prima di tutto la difesa vuole che la Corte respinga l'affermazione secondo cui Breivik non sarebbe sano di mente.