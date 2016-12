foto Ap/Lapresse

11:33

- Sono affluiti a migliaia i manifestanti in piazza Tahrir al Cairo per partecipare al "venerdì del ritorno alla legittimità" e per protestare contro la riforma costituzionale varata dal Consiglio militare. I manifestanti, in gran parte Fratelli musulmani e salafiti, scandiscono "Morsi presidente", ovvero il candidato della Fratellanza Mohamed Morsi, che sostiene di aver vinto le presidenziali. L'annuncio del vincitore non è ancora stato fissato.