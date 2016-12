08:57

- Grazie a un semplice trucco, un uomo è riuscito a rubare un dipinto di Dalì, dal valore di 150mila dollari, fingendo di essere un critico d'arte. Ha rimosso il quadro, esposto in una galleria d'arte di Manhattan, lo ha messo in una borsa nera ed è fuggito. La polizia di New york è a caccia del geniale Lupin grazie alle immagini delle sorveglianza.