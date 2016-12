foto Dal Web

21:34

- Sono state "sto bene" ma "sono stanco" le prima parole di Bruno Pellizzari arrivato all'aeroporto di Ciampino, finalmente libero dopo due anni di prigionia in Somalia. Commosso e un po' confuso ha sciolto la tensione in un lunghissimo abbraccio con la mamma, Francesca Ardovino, che è scoppiata in lacrime. In un italiano incerto frammisto a qualche parola di inglese, Pellizzari, con un nodo in gola, ha risposto alle domande "era duro, era duro".