19:26

- La corsa alla Casa Bianca si fa sempre più serrata. Il candidato repubblicano, Mitt Romney, ha attaccato il presidente uscente, Barack Obama, definendo "fallimentari" le sue politiche. "Il Paese è in pericolo", ha detto Romney, evidenziando come la riforma sanitaria freni la ripresa dell'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro. "Obama - ha concluso - ha messo in campo politiche che penalizzano la middle class".