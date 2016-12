Strage di Oslo, la procura ha chiesto che Anders Behring Breivik venga internato

foto Ap/Lapresse

15:50

- Non è "sano di mente" Anders Behring Breivik, reo confesso del duplice attentato a Oslo e nell'isola di Utoya, in Norvegia, del 22 luglio 2011. Lo ha dichiarato il procuratore Svein Holden durante il processo contro l'estremista di destra. Breivik uccise 77 persone nella capitale norvegese e nella vicina isola. Per il 33enne, ritenuto psicopatico e penalmente non responsabile, si chiede dunque l'internamento psichiatrico.