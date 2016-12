"Ha due mesi di vita", Frank spende tutto poi la sorpresa: si erano sbagliati

- Cancro per la seconda volta. Questo il responso medico per Frank, un uomo della Nuova Zelanda di 69 anni. È accaduto nel maggio del 2010. Il commerciante non se la sente di affrontare un’altra volta la terapia di chemio, di soffrire i dolori lancinanti e subire un’ennesima operazione in cui, la volta precedente, gli avevano asportato una parte del polmone. I dottori sentenziano, non più di 60 giorni di vita.

Frank accetta e decide di vivere i suoi ultimi due mesi a pieno insieme alla moglie Wilma. Vende la casa, il negozio di ferramenta a Auckland e tutto quello che aveva e con i risparmi di una vita vola alle Figi.

Si diverte e rilassa tra alberghi di lusso, ristoranti eleganti e cocktail sulle splendide spiaggie delle isole. Ricomincia persino a fumare e bere caffè. In appena dieci giorni Frank e Wilma spendono più di 30.000 dollari.

“Abbiamo passato uno splendido periodo - ha detto la moglie del “malato” al New Zeland Herald – abbiamo speso un sacco di soldi tra cibo, viaggi in giro per la Nuova Zelanda e cose che ci piaceva fare”. Il conto sarebbe stato pagato grazie alla liquidazione dell’assicurazione sulla vita dell’uomo.

La coppia va persino a trovare la figlia in Australia per l’ultimo saluto. Frank stava benissimo, non aveva dolori e si sentiva sano e in forma.

Dopo 23 mesi la nuova notizia. Un infermiere annuncia al presunto malato che in realtà il cancro non c’è. L’analisi di una seconda immagine agli ultrasuoni mostra che l’uomo sta benissimo.

L’errore è stato ammesso dall’ospedale, il Hawke’s Bay Hospital che comunque continua a difendere i suoi medici affermando che al momento della prima visita quel responso era l’unico plausibile.

Per Frank e Wilma la notizia del cancro inesistente è ovviamente splendida, ma anche portatrice di vari problemi. La coppia ora è sul lastrico, almeno 80.000 dollari di debiti. Non hanno più nulla e hanno perso completamente la fiducia nel sistema sanitario neozelandese.

Non si pentono delle scelte fatte: “ Cosa avreste fatto voi in una situazione simile? Qualsiasi cosa lui mi chiedesse io la facevo” ha concluso Wilma.