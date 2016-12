foto Ap/Lapresse

13:56

- Sono almeno 61 le persone uccise oggi, per lo più civili tra cui donne e bambini, nella repressione in corso in Siria e negli scontri tra ribelli e governativi. Lo riferiscono i Comitati di coordinamento locali degli attivisti anti-regime. Il Centro di documentazione delle violazioni in Siria fornisce invece un bilancio provvisorio di 43 vittime. La maggior parte si sono registrate stamani a Enkhel (Daraa) e nella regione di Homs.