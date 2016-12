Immigrati, naufragio in Australia: 75 morti

foto Ente del Turismo 12:47 - Sono almeno 75 le vittime del naufragio di un barcone di immigrati a 220 km a nord di Christmas Island, il territorio australiano nell'Oceano Indiano che ospita un grande centro di detenzione di richiedenti asilo. E' morto "un gran numero" delle 200 persone a bordo, ha dichiarato un funzionario della polizia. Christmas Island è la tratta più frequente per chi tenta di raggiungere l'Australia dall'Indonesia. - Sono almeno 75 le vittime del naufragio di un barcone di immigrati a 220 km a nord di Christmas Island, il territorio australiano nell'Oceano Indiano che ospita un grande centro di detenzione di richiedenti asilo. E' morto "un gran numero" delle 200 persone a bordo, ha dichiarato un funzionario della polizia. Christmas Island è la tratta più frequente per chi tenta di raggiungere l'Australia dall'Indonesia.

L'allarme è scattato quando le autorità australiane hanno ricevuto la segnalazione da parte di un aereo in ricognizione che ha avvistato una quarantina di persone sullo scafo rovesciato dell'imbarcazione e circa 35 in acqua.



Tre navi commerciali che si trovavano nella zona sono state mobilitate per la ricerca di sopravvissuti, mentre sono arrivate due navi della Marina militare australiana. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche le forze indonesiane. "Vi erano circa 200 persone a bordo, ma non 200 giubbotti di salvataggio", ha detto il capo della polizia del West Australia.