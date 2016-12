foto Da video 14:21 - Scandalo al sole per mons. Fernando Maria Bargallo, titolare della diocesi di Merlo, periferia di Buenos Aires, e della Caritas per l'America Latina. Una tv argentina ha infatti mostrato alcune foto del vescovo in compagnia di una donna su una spiaggia caraibica. Un tête-à-tête molto intimo che ha subito suscitato grande imbarazzo attorno al prelato.

- Scandalo al sole per mons. Fernando Maria Bargallo, titolare della diocesi di Merlo, periferia di Buenos Aires, e della Caritas per l'America Latina. Una tv argentina ha infatti mostrato alcune foto del vescovo in compagnia di una donna su una spiaggia caraibica. Un tête-à-tête molto intimo che ha subito suscitato grande imbarazzo attorno al prelato.

Dopo la diffusione delle foto, il vescovo ha cercato di correre ai ripari telefonando allo stesso canale televisivo che ha messo in onda le immagini. Monsignor Bargallo ha spiegato che le foto risalgono a un paio d'anni fa e lo ritraggono durante un viaggio in Messico "con un'amica d'infanzia che conosce praticamente da sempre". "Chiedo scusa per l'ambiguità degli scatti e per le strumentali interpretazioni che hanno suscitato", ha aggiunto il prelato, intenzionato a gettare acqua sullo scandalo.



Per contro, i media non solo si chiedono chi possa aver inviato le immagini alla tv e perché, ma sostengono che il vescovo e la donna avrebbero soggiornato in un hotel di lusso. Fonti ben informate assicurano inoltre che già mercoledì notte il nunzio apostolico, lo svizzero mons. Emil Paul Tscherring, ha convocato una riunione d'urgenza per affrontare l'inedito scandalo. "Non è chiaro - scrive oggi il 'Clarin' - se ha accettato le scuse di Bargallo o deciso di avviare una indagine interna per chiarire meglio l'episodio e prendere misure in merito al futuro dell'ecclesiastico".





ILVIDEO DELLO SCANDALO