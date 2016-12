foto LaPresse

- L'Italia si impegna "a mettere a disposizione 6 milioni di euro nel 2013 per sostenere la promozione delle tecnologie innovative e sostenibili nei Paesi in via di sviluppo". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a Rio+20, il summit Onu sullo sviluppo sostenibile che si tiene nella città brasiliana. Da Rio+20 dovrebbe uscire un testo che apre la strada verso l'inserimento dell'ambiente nell'indice di benessere di un Paese.