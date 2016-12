foto Getty

- Ha cercato di togliersi la vita l'ex primo ministro della Romania, Adrian Nastase, poche ore dopo che la Corte Suprema di Bucarest aveva respinto il suo ricorso contro la condanna a due anni di reclusione, inflittagli il 30 gennaio scorso per corruzione. Lo hanno riferito fonti della Procura Generale romena. Nastase si sarebbe sparato alla gola, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.