- Una commissione della Camera dei Rappresentati ha votato la messa in stato d'accusa del ministro della Giustizia americano, Eric Holder, per oltraggio al Congresso. La bufera è nata per armi americane finite nelle mani di narcos messicani. Il presidente Obama era intervenuto garantendo al Dipartimento della Giustizia di far ricorso "all'executive privilege", che consente di non rivelare documenti sulla sicurezza nazionale.