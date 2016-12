foto Ap/Lapresse

22:59

- L'annuncio del risultato delle presidenziali egiziane è stato rinviato dalla Commissione elettorale, senza però che sia stata precisata un'ulteriore data. In un primo momento il risultato delle prime presidenziali del post Mubarak era stato annunciato per giovedì. La Commissione ha reso noto di non avere concluso ancora l'esame dei circa 400 ricorsi presentati.