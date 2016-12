- Non subirà nessuna incriminazione un padre che, in una cittadina del Texas, ha sorpreso un immigrato messicano di 47 anni ad abusare sessualmente della sua bimba di cinque anni e lo ha picchiato fino ad ucciderlo. Lo ha annunciato il procuratore distrettuale della Lavaca County, riferendo la decisione adottata da un Grand Jury.

I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando durante una riunione per visionare dei cavalli nel ranch della sua famiglia, la bimba si è allontanata verso il granaio, per giocare con le galline. Poco dopo il padre ha udito le sue urla, ed è accorso, trovando l'uomo che stava abusando della piccola. A quel punto lo ha aggredito a pugni, colpendolo ripetutamente alla testa, fino a lasciarlo senza vita.

Poi ha chiamato il pronto intervento della polizia, e nella registrazione della chiamata, lo si può udire mentre piangendo dice: ''Ho bisogno di un'ambulanza. Quest'uomo stava stuprando mia figlia, e l'ho picchiato. Non so... non so cosa fare''. La sua famiglia ha poi anche tentato di rianimare l'aggressore, ma invano.

''L'ammontare delle prove mostrate e le dichiarazioni dei testimoni e del padre, e ciò a cui il padre ha assistito, mostrano ciò che è successo quel giorno'', ha detto il procuratore distrettuale, Heather McNimm, notando anche che egli ha tentato ''di salvare la vita'' dell'aggressore di sua figlia, ''nonostante ciò che aveva appena visto''.

Dopo la decisione, la famiglia del padre, di cui non è stato reso noto il nome, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Solo il loro avvocato, V'Anne Huser, si è limitato ad affermare che, ''secondo noi, oggi il caso è chiuso''.