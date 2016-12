- La Grecia ha un governo. Lo ha annunciato il leader dei socialisti greci, Evangelos Venizelos. Venizelos ha precisato che la composizione del nuovo esecutivo sarà annunciata nelle prossime ore e ha aggiunto che Nuova Democrazia, il Pasok e Sinistra Democratica si sono assunti la responsabilità di "rinegoziare" il bailout, mentre altri hanno deciso di tenersi fuori da questo sforzo, come "Syriza, che ancora rifiuta di prendervi parte".

Secondo quanto riferito dalla stampa, il nuovo governo greco giurerà alle 18.30 locali. Nel frattempo il presidente greco, Karolos Papoulias, ha conferito ad Antonis Samaras l'incarico di formare il nuovo esecutivo.



Samaras si vedrà quindi con il leader del Pasok, Evangelos Venizelos, con quello di Sinistra Democratica, Fotis Kouvelis, e con il ministro delle Finanze ad interim Giorgos Zanias il quale domani a Bruxelles rappresenterà la Grecia alla riunione dell'Eurogruppo. Compito di Zanias, secondo le fonti, sarà proprio quello di ufficializzare la formazione del nuovo governo.



Pronta la lista dei ministri

Antonis Samaras, il leader di Nea Dimokratia cui fra poche ore il capo dello Stato greco Karolos Papoulias darà l'incarico di premier, avrebbe già in tasca la lista dei ministri del nuovo esecutivo. Lo dicono varie radio e tv di Atene secondo le quali, però, la lista non è definitiva e potrebbe subire ancora qualche lieve modifica.

Lo spread Btp-Bund scende a 413 punti

Dopo che in Grecia si è raggiunta l'intesa sul nuovo governo lo spread Btp-Bund scende a quota 412,9 punti base. Il rendimento dei titoli decennali è in calo al 5,74%. Il differenziale tra decennali spagnoli e tedeschi invece si riduce a 504,8 punti e il tasso dei Bonos è in ulteriore calo al 6,65%.