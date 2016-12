foto Afp

- Nessun ministro del governo britannico si recherà a Kiev per assistere a Italia-Inghilterra, il quarto di finale degli Europei in programma domenica. Lo ha reso noto l'esecutivo guidato da David Cameron, spiegando di voler in questo modo ribadire i "diffusi timori per la giustizia selettiva" in Ucraina, dopo le polemiche britanniche riguardanti lo spinoso "caso Yulia Tymoshekno".