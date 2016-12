Francia, liberati con un blitz gli ultimi 2 ostaggi Catturato il sequestratore, è ferito

foto Tgcom24 Correlati Tolosa, le immagini del sequestro

La strage di Tolosa, ucciso il killer 17:34 - Un blitz delle teste di cuoio ha liberato le ultime due persone in mano all'uomo che, dicendosi membro di Al Qaeda, aveva preso 4 ostaggi in una banca di Tolosa, tra cui il direttore della filiale. L'uomo, un 26enne con problemi psichiatrici, è stato catturato. Il sequestratore aveva sparato un colpo in aria e aveva chiesto di negoziare con le unità speciali che uccisero - Un blitz delle teste di cuoio ha liberato le ultime due persone in mano all'uomo che, dicendosi membro di Al Qaeda, aveva preso 4 ostaggi in una banca di Tolosa, tra cui il direttore della filiale. L'uomo, un 26enne con problemi psichiatrici, è stato catturato. Il sequestratore aveva sparato un colpo in aria e aveva chiesto di negoziare con le unità speciali che uccisero Merah , il franco-algerino autore della strage alla scuola ebraica della città.

Nel blitz il sequestratore è rimasto ferito. Secondo fonti locali, l'uomo avrebbe prima cercato di rapinare la banca, poi si sarebbe barricato con gli ostaggi facendo esplodere un colpo in aria ma senza ferire nessuno. Nelle vicinanze della banca erano stati evacuati per precauzione un liceo e una scuola elementare. In seguito l'uomo, un 26enne, aveva rilasciato prima una donna e poi un'altra.



La sorella: "Ha problemi psichici"

L'uomo - secondo quanto riferito dal procuratore della città, Michel Valet - aveva affermato di non volere soldi, ma di agire per convinzione religiosa. Secondo la testimonianza della sorella, invece, il sequestratore avrebbe problemi psichiatrici. "E' stato affidato ai servizi sociali quand'era bambino - ha raccontato la donna - ora è pieno di rabbia, e ha paura del mondo esterno". La donna dice di avergli parlato al telefono mentre si trovava asserragliato nella banca. "Ha detto di stare bene - ha raccontato la sorella - e non mi sembrava avesse paura".



L'intero quartiere della Cote, nella zona est della città, era stato sigillato.



La città del sudovest della Francia era stata teatro a marzo di una serie di uccisioni ad opera di un altro uomo che si diceva membro di Al Qaeda, il 23enne Mohamed Merah che era alla fine stato ucciso durante un radi della polizia nella sua casa, dove si era barricato per resistere all'arresto.