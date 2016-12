foto LaPresse

- "Per l'Italia il tema del salvataggio non si pone proprio. Per la Spagna limitatamente alle banche". Lo ha detto il premier Mario Monti alla fine del G20 a Los Cabos, in Messico. "Può darsi che l'equivoco sia nato perché si sta riflettendo, tra Paesi dell'euro, dei modi in cui la stabilizzazione finanziaria possa essere realizzata con modalità che possano permettere di incoraggiare la virtù", ha aggiunto.