foto Ap/Lapresse

- La crescita non solo deve essere creata per combattere la disoccupazione giovanile con molta cura, ma anche per l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro. Lo ha detto il premier Mario Monti al termine del G20. "L'Italia nelle conversazioni informali è stata menzionata varie volte in segno di apprezzamento per le politiche in corso, e qualcuno ha ricordato la situazione in cui il Paese si trovava all'ultimo G20 di Cannes", ha aggiunto.