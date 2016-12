foto Ap/Lapresse

- "L'economia globale rimane vulnerabile di fronte ad alcuni rischi". Lo si legge nel comunicato finale del G20. "Le economie dell'Eurozona prenderanno misure per interrompere il circolo vizioso fra banche e debito sovrano", riporta ancora il testo. "Noi tutti siamo preoccupati per l'Europa, in particolare l'Eurozona", ha spiegato il direttore generale del Fondo monetario Internazionale, Christine Lagarde.